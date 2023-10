Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß - Zitat: "Der DAX ist nach Abarbeitung des großen herbstlichen 100%-measuring-Ziels 14.963 auf dem Weg nach oben. Das logische Ziel ist 15.450...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Diese angesagte DAX Anstiegsphase von 14.963 habe das Ziel 15.450 sauber erreicht. Der DAX habe gestern bei 15.460 geendet.Ab 15.450 würden die großen Hürden beginnen, die sich bis 15.990 erstrecken würden. Erst über 15.990 könne davon ausgegangen werden, dass es keine weiteren Herbsttiefs gebe. Die Saisonalität spiele dem DAX diesbezüglich in die Karten, denn ab Oktober würden durchaus drei der besten Monate des Jahres beginnen. An bärische Trendwechsel sollte man aus statistischer Sicht ab Oktober eher nicht glauben, das wäre fatal. Im letzten Jahr 2022 sei es nach einer großen Talfahrt ab 28.09. nur noch aufwärts gegangen. Die DAX Vorbörse zeige sich über 15.450, bei 15.525. Das sei stark, hätte die BNP Paribas so nicht erwartet. BULLISCH: Könne der DAX die erste größere Hürde bei 15.444/15.469 hinter sich lassen, dann wäre Anstiegsspielraum bis 15.635/15.660. (12.10.2023/ac/a/m)