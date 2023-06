Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Freitag nicht von den Kurszuwächsen des US Marktes profitieren, Schlusskurs 15.950, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das deutsche Börsenbarometer habe in der "Hängematte" gelegen, ggf. bedingt durch einen Brückentag für viele Bundesländer, oder einfach auch, weil der DAX seine Stärke der Monate Oktober 2022 bis Februar 2023 längst wieder verloren habe und das Kapital in die US Märkte zurückfließe, die vor Freude taumelnd das Thema "künstliche Intelligenz" und ein ideales Goldlöckchen-Szenario spielen würden. Der VDAX sei extrem tief geblieben, so tief wie zuletzt im November 2021.



Der DAX halte sich vorrangig zwischen 15.925 und 16.020 auf. Oberhalb von 16.020 hätte der DAX Anstiegschancen bis 16.080/16.115 (mehrere kleine Vorgängerhoch) und 16.150 (Gap). Unterhalb von 15.925/15.910 dürfte der DAX bis 15.872/15.850 fallen, um dort einige Kurslücken zu schließen, darunter ein "island gap". Große Verkaufssignale gäbe es nur nach einem überzeugenden Tagesschluss unter 15.660. Dann wäre schnell 15.330/15.270 der Zielbereich. Großartige Kaufsignale würden nur über 16.290 auftreten. (12.06.2023/ac/a/m)

