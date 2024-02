Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX lief kürzlich erneut an das Dezemberhoch 17.003 heran und scheiterte knapp (16.999,5x), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Pullback sei gestern o.k. gewesen, doch wie tief dürfe er gehen, um weitere Hochs in den kommenden Tagen nicht zu gefährden?Der DAX-Abendhandel sei gestern im Sog der FED-Chairman Statements bis auf 16.800 abgetaucht, was für den Folgetag oft ein Richtwert sei für XETRA DAX Tiefs. Auf der anderen Seite sei heute Mittelzuflusstag, der Erste des Monats. Das könnte den DAX zumindest bis 10 Uhr befeuern und steigen lassen, so sei das zuletzt viele Male zu beobachten gewesen. 1) Der DAX starte heute schwach, falle direkt zur Horizontale 16.785. 2a) Der DAX steige mit erhöhter Wahrscheinlichkeit heute ab 16.785 bis 16.885/16.900. 2b) In einer etwas schwächeren Variante falle der DAX zu Beginn sogar zu 16.754 (Pivot S3) oder dem EMA200/h1 bei 16.723. (01.02.2024/ac/a/m)