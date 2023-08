Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX stieg zuletzt nach dem Donnerstagseinbruch der Vorwoche postwendend wieder an, was höchst ungewöhnlich ist, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das sei eine sehr seltene Fortsetzung.Der erste Satz beziehe sich heute auf die "DAX Vola". Es liege nämlich ein VDAX NEW Crash vor (-27%) der zum Ziel 12,7 (Jahrestief) führen könnte. Das wäre sensationell. So oder so gelte bei Ansicht des VDAX NEW, dass dem DAX, Stand jetzt, keine Gefahren drohen würden. Erst wenn der VDAX über 19,50/20,0 steige, würden für den DAX "dunkle Wolken" aufziehen. Es gelte: Über 15.580 steige der DAX im Zweifel weiter an, wobei er zusätzlich die "Tageswolke", den "Tages-Kijun" und den runden Tausender bei ca. 16.000 bezwingen müsse. Allerdings bremse die aktuelle Kanalführung den DAX bei 15.970/16.010 aus. (30.08.2023/ac/a/m)