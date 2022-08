Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt ist angesichts der Gefahr einer länger anhaltend restriktiven Geldpolitik mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet und die heute anstehenden Konjunkturdaten werden kaum in der Lage sein, die vorhandenen Zinsängste zu reduzieren, so die Analysten der Helaba.Auch auf Seiten des technischen Bildes des DAX gebe es keine Anzeichen einer Erholung. MACD und DMI stünden auf Verkauf und die Oszillatoren würden sinken. Zudem sei das 61,8%-Retracement (12.985) unterschritten und bei 12.758 Zählern ein neues Tief markiert worden. Die Sommerrally ausgehend von 12.390 Punkten stehe mithin im Risiko, komplett egalisiert zu werden. Unterhalb der Unterstützungszone 12.390/438 finde sich die nächste Haltemarke bei 12.341 Punkten und folgend würde sich Raum eröffnen bis zum markanten Tief von Ende Oktober 2021 bei 11.457. (30.08.2022/ac/a/m)