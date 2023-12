Im Blickpunkt stehe auch BASF. Der Chemieriese habe nach jahrelanger Suche einen Abnehmer für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea gefunden. Der britische Ölkonzern Harbour Energy werde die Sparte übernehmen. Im Gegenzug würden die bisherigen Eigentümer BASF sowie Letter One neben einer Zahlung von knapp zwei Milliarden Dollar auch eine Beteiligung an Harbour Energy erhalten.



Nach Gewinnmitnahmen am Mittwoch habe sich die Stimmung am US-Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas aufgehellt. Der Dow Jones Industrial habe am Ende 0,9 Prozent auf 37.404,35 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P 500 sei um 1,0 Prozent auf 4.746,75 Punkte geklettert. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 1,2 Prozent auf 16.757,41 Zähler zugelegt.



In Asien hätten sich die meisten Börsen trotz des starken New Yorker Handels kaum verändert präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beende den Handel mit einem Plus von 0,1 Prozent. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt ebenfalls um 0,1 Prozent gestiegen. Deutlicher nach unten gegangen sei es hingegen in Hongkong. Der Hang-Seng-Index habe am Ende 1,5 Prozent nachgegeben.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten. (22.12.2023/ac/a/m)







Am Donnerstag haben die Anleger beim DAX Gewinne mitgenommen. Am Ende habe der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Minus bie 16.687,42 Zählern geschlossen. Und auch am letzten Handelstag vor Weihnachten sei kein großer Schwung zu erwarten. Der Broker IG habe den DAX rund zwei stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,1 Prozent niedriger auf 16.670 Punkte taxiert.