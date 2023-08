Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheiterte mehrmals an der runden 16.000, Wochenschluss war 15.832, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: Das DAX-Chartbild lade nicht sehr zum Kaufen ein, es mute eher an, als ob der DAX bald zur wichtigen Horizontale 15.660 falle. Der Grund dafür sei die Lage des DAX Kurses zum "Tages-Kijun" und zur "Tages-Wolke" sowie einiger bärischer intra day-Kursmuster, die sich seit Tagen immer wieder bilden würden, aber allesamt bei ca. 16.000 enden. Fazit daraus: Abwärts! So solle es dann auch sein. Die DAX-Hauptziele seien vorläufig weiter unten, passend zur Jahreszeit, zunächst bei 15.660, später auch bei 15.450/15.325. Oberseitig könnte im Falle von Zwischenanstiegen schon bei 15.880 Schluss sein. Maximal seien heute oberseitig 15.950 bzw. 15.980/16.010 sowie seltener 16.060/16.090 (ggf. 16.125) erreichbar. (14.08.2023/ac/a/m)

