Ausblick: Mit dem gestrigen Tages- und neuen Monatshoch sei der DAX gestern zwar kurzzeitig über das Juni-Top bei 16.427 ausgebrochen, habe den Break aber nicht auf Schlusskursbasis bestätigen können.



Das Long-Szenario: Um frische Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste der Index jetzt oberhalb von 16.427 aus dem Handel gehen. Könne anschließend auch das neue Dezember-Top überboten werden, hätten die Kurse Platz bis an das bisherige Allzeithoch vom 31. Juli bei 16.529 Punkten. Oberhalb des aktuellen Rekordhochs wäre der Weg frei von weiteren Widerständen, als mögliche Hürde käme die 17.000er Marke infrage.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne die erste Haltestelle weiterhin am Mai-Top bei 16.332 angetragen werden, darunter sollte das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 stützend wirken (inklusive Gap-Close bei 16.215). Komme es auf diesem Niveau nicht zu einem Pullback, dürften die August-Hochs im Bereich von 16.060 und 16.043 angesteuert werden. Unterhalb dieser beiden Haltelinien könnte es zu einem Test der 16.000er Schwelle kommen. Weite sich ein Rücksetzer mit Kursen unterhalb der Tausender-Marke aus, sollte auf die breite Auffangzone zwischen 15.800 und dem GD100 bei aktuell 15.630 geachtet werden. (05.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Freitag (+1,1%) legte der DAX am gestrigen Montag eine Verschnaufpause ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ruhetag für die deutschen Blue Chips - nachdem die Notierungen am Freitag 1,1% auf 16.398 zugelegt hätten, seien die Kurse in der ersten Sitzung der neuen Woche nahezu unverändert bei 16.405 aus dem Handel gegangen. Dabei sei der Leitindex zunächst sogar mit einem kleinen Minus bei 16.390 in den Tag gestartet, habe sich direkt im Anschluss aber auf das neue Dezember-Top bei 16.456 schieben können. Diese Aufwärtsdynamik sei jedoch schnell wieder in sich zusammengefallen und die Kurse seien im weiteren Verlauf überwiegend seitwärts gelaufen.