Top-Gewinner seien am Montag die Finanzwerte um Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) gewesen. Schwächste Werte des Tages seien zum Wochenstart Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) und Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) gewesen. Sartorius veröffentliche am Freitag dieser Woche Zahlen.



Die US-Handel vom Montag dürfte wenig Schwung verleihen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei am Ende mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 34.585,35 Zählern aus dem Handel gegangen. Immerhin habe er damit aber auf dem höchsten Stand bei Dezember 2022 schließen können. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 0,4 Prozent auf 4.522,79 Punkte geklettert. Das sei sogar der höchste Stand seit April 2022. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe knapp ein Prozent auf 15.713,28 Punkte zugelegt. Das entspreche einem neuen Hoch bei Januar 2022.



Auch von den asiatischen Börsen komme keine Unterstützung für den DAX. Die wichtigsten Märkte würden dort überwiegend Verluste verzeichnen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong starte nach einem Feiertag am Montag am heutigen Dienstag mit einem Minus von fast zwei Prozent in die Woche. Der CSI 300, der die größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen umfasse, notiere 0,2 Prozent im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe zumindest im späten Handel um 0,2 Prozent leicht zulegen können.



Die Berichtssaison nehme derzeit an Fahrt auf. Am heutigen Dienstag würden Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF), Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) berichten. Im Blick stünden zudem BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK). Für beide Titel habe Barclays die Kursziele gesenkt. (18.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wird am Dienstag kaum verändert erwartet, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher bei 16.076 Zählern. Am Montag habe der DAX die 16.000er-Marke und auch die 50-Tage-Linie nach einem Test erfolgreich verteidigen können.