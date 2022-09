Das ifo-Geschäftsklima sei zum Vormonat um 4,3 Punkte auf 84,3 Zähler gefallen, wie das ifo-Institut am Montag in München mitgeteilt habe. Es sei der niedrigste Stand seit Mai 2020. Analysten hätten mit einer Eintrübung gerechnet, allerdings nur auf 87,0 Punkte. Der Index für die Erwartungen sei sogar auf 75,2 Punkte abgesackt. "Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession", habe ifo-Präsident Fuest kommentiert.



An der Börse würden die ifo-Daten kaum eine Reaktion auslösen. Offensichtlich hätten viele Marktteilnehmer mit schlechteren Ergebnissen gerechnet. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe damit stark angeschlagen, nachdem er am Freitag unter das Juli-Tief bei 12.390 Punkten gefallen sei und so ein neues Verkaufssignal generiert habe. Aus technischer Sicht drohe ein Rücksetzer in Richtung 12.000 Punkte, im schlimmsten Fall bis 11.450 Punkte.



Die kurzfristigen Aussichten für den DAX seien nicht gut. Der Start einer technischen Gegenbewegung sei jedoch jederzeit möglich, v.a. dann, wenn schlechte Nachrichten nicht mehr zu einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung führen würden. (26.09.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In Deutschland sind um 10 Uhr die Ifo-Daten über den Ticker gelaufen - und wieder schlechter ausgefallen als erwartet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Die Unternehmen bewerten ihr aktuelles Geschäft deutlich schlechter", habe ifo-Präsident Clemens Fuest gesagt. Und auch der Pessimismus in Bezug auf die kommenden Monate sei gewachsen. Eine Rezession scheine unausweichlich.