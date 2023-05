Ausblick: Aus charttechnischer Sicht stecke der deutsche Leitindex weiterhin in einer Konsolidierungsbewegung fest.



Das Long-Szenario: Um nach oben ausbrechen zu können, sollte es im ersten Schritt weiterhin über die 16.000er Schwelle gehen. Einen Schlusskurs oberhalb der runden Tausendermarke vorausgesetzt, müssten die Kurse das aktuelle 2023er Top bei 16.012 überbieten, wobei mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 nur wenig höher eine weitere Hürde warten würde. Darüber hätten die Blue Chips anschließend Platz bis an das Allzeithoch, das am 18. November 2021 bei 16.290 Punkten markiert worden sei.



Das Short-Szenario: Nachdem die Kursspanne der vergangenen beiden Sitzungen lediglich 116 Punkte betragen habe, würden die charttechnisch relevanten Haltestellen zunächst unverändert ihre Gültigkeit behalten. Die erste Unterstützung könne weiterhin rund um die Verlaufshochs bei 15.922/15.916 angetragen werden, bevor das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 als Haltestelle infrage käme. Unterböten die Notierungen dieses Kurslevel, könnte es zu einem Test des 2022er Februar-Hochs bei 15.737 kommen. Darunter dürfte das März-Hoch bei 15.706 auf den Prüfstand gestellt werden. (10.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die heimischen Blue Chips traten gestern in einer erneut impulsarmen Sitzung überwiegend auf der Stelle, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Auch am gestrigen Dienstag habe der DAX keine neuen Impulse freisetzen können. Nachdem die Notierungen schon am Montag in einer engen Spanne gehandelt worden seien, hätten sich die Kursbewegungen erneut in einem überschaubaren Rahmen gehalten. Während das Aktienbarometer zum Opening bei 15.951 nahezu unverändert notiert habe (Vortagsschluss bei 15.953), habe das Tageshoch wenig später bei 15.963 Punkten gelegen. Im Tief seien die Kurse am frühen Nachmittag dagegen auf 15.880 Zähler zurückgefallen. Per Saldo habe der Handelstag schließlich mit einem Gewinn von zwei Pünktchen bei 15.955 Zählern geendet.