Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte sich gestern ganztägig zwischen 14.430 und 14.570 bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das habe recht gut bis auf 1 Minute nach 16 Uhr geklappt, in der der DAX mit einem kleinen intra day "sell off"-peak (940 FDAX Kontrakte) kurzzeitig unter 14.430 abgetaucht sei. Der DAX habe übergeordnet seit 1. Oktober eine langgestreckte Jahresschlussanstiegsphase gezeigt. Deren logisches DAX Exaktziel 14.800 könne mit Hochs bei ca. 14.572/14.604 im Toleranzbereich als abgearbeitet gelten. Es mache einfach keinen nennenswerten Unterschied, ob der DAX ausgehend von 11.863 bis 14.600 oder 14.800 steige. Das sei letztlich Rauschen.



Erschwerend komme hinzu, dass die Anstiegsdynamik bereits seit 11. November spürbar nachgelassen habe, die Kauflaune sei verflogen. Wegen abzulesender Divergenzen sei nun auch jederzeit eine temporäre DAX Entladung der Divergenz-Spannung zumindest Richtung 14.150/14.125 einzuplanen. Vorerst sei der DAX aber noch sehr stabil in den Grenzen von 14.430 und 14.570. DAX Basis-Szenario für Di, 06.12.2022 (60%): Im Basis-Szenario bleibe der DAX heute ganztägig unterhalb von 14.480 und falle bis 14.325. In der DAX Nebenvariante 1 (40%) handle der DAX auch ganztägig unterhalb von 14.480, falle aber nicht nur bis 14.325, sondern sogar bis 14.279 (XETRA-Pivot-S3) und 14.266 (Gap). (06.12.2022/ac/a/m)



