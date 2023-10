Die US-Börsen seien am Donnerstag unter Druck geblieben. Die wichtigsten Aktien-Indices hätten jeweils knapp ein Prozent verloren. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei um 0,75 Prozent auf 33.414,17 Punkte gefallen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,85 Prozent auf 4.278,00 Punkte eingebüßt. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe ebenfalls 0,85 Prozent auf 14.783,13 Zähler verloren.



Die globale Schwäche der Aktienmärkte habe sich am Freitag auch in Asien fortgesetzt. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten belaste weiter. In Tokio habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) zuletzt 0,1 Prozent verloren. Der chinesische CSI 300 habe nach den kräftigen Verlusten am Vortag um 0,2 Prozent nachgegeben und der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe zuletzt 0,4 Prozent eingebüßt. China habe die Märkte mit einer Liquiditätsspritze gestützt.



Auf der Unternehmensterminseite stünden am heutigen Freitag wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem American Express (ISIN US0258161092 / WKN 850226) und Schlumberger (ISIN AN8068571086 / WKN 853390) berichten. Zudem stünden einige Analystenschätzungen im Fokus. J.P. Morgan habe die Einstufung für BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) auf "overweight" belassen. Die US-Investmentbank habe den gesamten europäischen Chemiesektor unter die Lupe genommen und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Sektor sehr günstig bewertet sei.



Derweil habe es auch weitere Analystenstimmen zu Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) gegeben. Sowohl die kanadische Bank RBC als auch Deutsche Bank Research würden hier bei ihrem "buy"-Votum bleiben. Im Blickfeld dürfte zudem der Maschinenbauer Dürr (ISIN DE0005565204 / WKN 556520) stehen. Dieser habe die Prognose für 2024 wegen schwacher Geschäfte mit der Holzbearbeitung gesenkt. Der BioNTech-Partner Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) habe derweil grünes Licht für seine Seagen-Übernahme erhalten.



Mit Material von dpa-AFX (20.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX kämpft am Freitag weiter um die Marke von 15.000 Punkten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 14.965 Punkte. Tags zuvor sei der DAX zeitweise bis auf 14.984 Punkte abgerutscht, habe sich dann aber wieder etwas gefangen.Nun zeichne sich aber auch ein Test des Monatstiefs bei 14.948 Punkten ab. Dies sei gleichzeitig der tiefste Stand seit Ende März gewesen. Die Aktien in Asien hätten am Morgen den schwachen Trend der Wall Street fortgesetzt. Gleichzeitig würden Öl- und Goldpreise hoch bleiben. Im Fokus bleibe die besorgniserregende Lage in Nahost.