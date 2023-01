Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konsolidierte gestern zum Handelsbeginn bis fast an das Dezemberhoch und drehte dann wie erwartet nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Bullen hätten dann wieder die Muskeln spielen lassen und hätten den Index bis fast ans Jahreshoch hinaufgezogen. Nachbörslich sei dieses dann überwunden würden, heute würden die Futures eine Eröffnung im Bereich dieser Preismarke andeuten.



Auch wenn der Index am Preisbereich bei 14.816 - 14.925 Punkten an einer großen Hürde stehe, würden die Käufer bislang keine Müdigkeit zeigen. Eine Minimalkorrektur sei vollzogen worden, weitere Pullbacks bis 14.676 oder 14.570 bzw. darunter 14.500 oder 14.360 - 14.400 wären dennoch möglich. Jedoch sollte im Zuge des laufenden Short Squeeze auch immer die Möglichkeit bedacht werden, dass es zu einem Durchmarsch nach oben kommen könne. Im bullischen Szenario folge nach dem Schließen des Eröffnungsgaps eine weitere Rally bis 14.925 und 15.015. (11.01.2023/ac/a/m)



