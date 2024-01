Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 16.572 habe der DAX das Juli-Hoch bei 16.529 erneut erfolgreich verteidigen können, was die Bedeutung dieses Kurslevels unterstreiche.



Das Long-Szenario: Um nach oben zu drehen, sollte der DAX jetzt die gestern entstandene Kurslücke bei 16.622 schließen und danach das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 überbieten. Gelinge der Break, müsste es zur Bestätigung auch über die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 gehen. Darüber hätten die Notierungen dann Platz für einen Hochlauf an das bisherige Januar-Top bei 16.963 Punkten, bevor die 17.000er Barriere mit dem Allzeithoch vom 14. Dezember bei 17.003 in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt unverändert am Juli-Hoch bei 16.529 festgemacht werden. Würden die Blue Chips auf Schlusskursbasis unter diese wichtige Haltelinie fallen, müsste mit einem Rückfall in Richtung des Januar-Tiefs bei 16.449 bzw. des Juni-Tops bei 16.427 gerechnet werden. Finde der DAX dort keine Unterstützung, würden das Mai-Top bei 16.332, das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 sowie die beiden August-Tops (16.060/16.043) und die 16.000er Marke als Haltestellen nachrücken. (17.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX tendierte am gestrigen Dienstag erneut schwächer und ging mit einem Minus von 0,3% bei 16.572 Punkten aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Montag 0,5% an Wert verloren habe, habe sich die Negativ-Serie gestern mit weiteren Abschlägen fortgesetzt. Dabei sei der DAX bereits zur Eröffnung bei 16.498 mit einem 124 Punkte breiten Abwärts-Gap in die Sitzung gestartet und wenig später auf das Tagestief bei 16.476 gefallen. Von dort seien die Notierungen indes wieder nach oben abgefedert und die Verluste im weiteren Verlauf sukzessive eingedämmt (Tageshoch bei 16.582 Zählern).