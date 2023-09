"Das Problem ist, dass sich der Index im Fall des Bruchs dieser drei Chartmarken kurzfristig selbständig machen könnte wie ein Lkw mit versagender Bremse an einem Abhang. Denn dass es ausgerechnet die runde 16.000 war, an welcher der DAX seit dem 10. August schon dreimal nach unten drehte, kann an der psychologischen Relevanz einer runden Chartmarke liegen oder daran, dass diese Linie die große Trompeten-Formation, dieses im Chart auf Tagesbasis zu sehende, nach rechts offene Dreieck, in der Mitte teilt."



Aber egal welche der beiden Varianten wichtiger sei: In beiden Fällen werde deutlich, dass die Bären und oder diejenigen, die einfach nur würden aussteigen wollen, jetzt eine ernstzunehmende Größe seien. Und da stelle sich das Bullen-Lager natürlich die Frage: Wie stark sei man?



Dazu Gehrt: "Das wird sich in dem Moment zeigen, wenn diese Chartmarken getestet werden, was bereits heute möglich wäre. Denn natürlich weiß man nie, wer außer einem selbst gerade überlegt, solche Unterstützungen mit eigenem Kapitaleinsatz aktiv zu verteidigen. Es könnten so viele mit derart massiven Barmitteln sein, dass der DAX aus dieser Zone wie eine Rakete nach oben herausschießt. Oder so wenige, dass man von den jetzt noch nervöser gewordenen potenziellen Aussteigern und den mutiger werdenden Bären sofort überrannt wird. Das macht diese Ausgangslage für heute interessant genug, um den DAX durchweg im Auge zu behalten"



Wenn diese "Trompeten-Formation" weiterhin im Fokus der Bären stehe, dann eben auch ihre untere Begrenzungslinie, die mittlerweile bis auf 15.110 Punkte nach unten gelaufen sei. Ein lukratives Kursziel im Fall eines Durchbruchs, zumal dort dann schon fast die nächste, mittelfristig wichtige Unterstützungszone zwischen 14.816 und 15.060 Punkten erreicht wäre.



Eine US-Vorlage, die nach dem Intraday-Abwärts-Reversal im Anschluss an die US-Notenbankentscheidung am Mittwoch für den Donnerstag mit erneuten, kräftigen Verlusten daherkomme und die Sorge vor den Folgen lange hoch gehaltener Leitzinsen würden den Bären seitens der Rahmenbedingungen Rückenwind geben. "Und das wissen auch die Bullen, von denen manch einer auch wegen der nicht gerade unwesentlichen Tatsache, dass der EURO STOXX 50, der zu einem Drittel aus DAX-Aktien besteht, seine 200-Tage-Linie bereits unterboten hat, wohl höchst nervös in den Handel geht. Jetzt geht es also ans Eingemachte der heutige Tag bzw. die nächsten Handelstage könnten, egal, ob den Bullen die Verteidigung gelingt oder die Bären durchbrechen, die Richtung für mehrere Wochen vorgeben." (22.09.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der DAX rutschte gestern bis auf sechs Punkte an seine 200-Tage-Linie heran, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.