Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stellte gestern, von 13.050 kommend, das Vorwochentief 13.610 ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die DAX-Eröffnungsphase sei von 9 bis 9:13 Uhr irregulär gewesen, denn viele DAX Aktien hätten erst viel später eröffnet, vermutlich wegen des großen Gaps. Der sich einstellende Erholungsversuch vom Vorwochentief 12.610/12.604 bis 12.761 habe einen mickrigen, wackeligen und unwilligen Eindruck hinterlassen.



Der Abwärtstrend sei intakt, das bisherige DAX-Jahrestief 12.390 sei schon in Sichtweite. Unter 13.085 bleibe der DAX anfällig für weitere Septembertiefs, auch binnen weniger Stunden. Dies würde sich insbesondere unter 12.690 ankündigen. Dann wären heute die Durchgangsziele 12.611/12.604 sowie 12.548 und vor allem auch schon 12.439/12.433(S3)/12.390 erreichbar. Steige der DAX über 12.828, so dringe er in das gestrige (irreguläre) Gap ein und könnte bis 13.050/13.063(R3) klettern, die Horizontale 13.085 aber wohl nicht bezwingen, da der Tages-Pivot R3 bei 13.063 die Route über 13.085 für heute nicht freigebe. (06.09.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >