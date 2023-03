Die US-Börsen hätten sich nach dem Rücksetzer am Vortag weitgehend stabilisiert. Die wichtigsten Indices hätten am Mittwoch überwiegend zugelegt, lediglich der Dow Jones Industrial habe etwas weiter nachgegeben. Der Dow (ISIN US2605661048 / WKN 969420) habe 0,18 Prozent auf 32.798,40 Punkte verloren. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um 0,14 Prozent auf 3.992,01 Punkte gestiegen. Für den Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es um 0,52 Prozent auf 12.215,33 Punkte nach oben gegangen.



In Asien hätten sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Während es in Japan und Hongkong etwas nach oben gegangen sei, seien die Kurse in China und Südkorea weiter etwas abgesackt. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe zuletzt rund 0,1 Prozent verloren und in Seoul sei der Leitindex Kospi 0,6 Prozent gefallen.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe dagegen 0,63 Prozent auf 28.623 Punkte zulegen können und damit die Vortagsgewinne etwas ausgebaut. In der Sonderverwaltungszone Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) im späten Handel rund 0,3 Prozent zugezogen und damit einen kleinen Teil seiner Vortagsverluste wettmachen können.



Am heutigen Handelstag stehe eine ganze Reihe von Zahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem die Deutsche Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200), Siltronic (ISIN DE000WAF3001 / WKN WAF300), Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221), Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655), HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7 / WKN A1PHFF), SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J) und am Abend Oracle (ISIN US68389X1054 / WKN 871460) berichten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX wird am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wenige Punkte tiefer auf 15.625 Zähler. Das Jahreshoch vom Dienstag bei 15.706 Punkten bleibe in Sichtweite. An der Wall Street hätten sich die Kurse vor allem von Technologiewerten nach dem erneuten Rückschlag gefangen.Die Stabilisierung habe sich nach dem europäischen Handelsende etwas gefestigt. Am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress habe der US-Notenbankchef Jerome Powell die Sorge vor schneller steigenden Leitzinsen wieder etwas gedämpft. "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen", habe er gesagt. Seine Aussagen am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats habe der Markt noch klar in Richtung wieder anziehendes Zinserhöhungstempo interpretiert.