Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die markanten Lunten der letzten beiden Tageskerzen sowie die Verteidigung der Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (untere Gapkante bei 15.222 Punkten) erwiesen sich als die erwarteten konstruktiven Signale für den DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei das Aktienbarometer mit einer weiteren Kurslücke (15.409 zu 15.434 Punkte) wieder in Richtung der 15.500er-Marke gesprungen. Die zuletzt drohende kurzfristige Topformation werde damit deutlich unwahrscheinlicher. Vielmehr würden die bisherigen Verlaufshochs bei 15.634/15.659 Punkten nun das nächste Anlaufziel abstecken. Gestern hätten die Analysten darüber hinaus auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) hingewiesen. Die jüngste Verschnaufpause am Aktienmarkt habe bei den amerikanischen Privatanlegern Spuren hinterlassen und die Stimmung bereits wieder deutlich abkühlen lassen. Schließlich liege der Anteil der Bullen bei nur noch 21,6%, während die Bären mit 38,6% erneut ein deutliches Übergewicht hätten. Wenn eine moderate Atempause eine scharfe Sentimentkorrektur nach sich ziehe, dann sei das eher ein unterstützender Faktor. So sehe die klassische "wall of worry" aus. (24.02.2023/ac/a/m)