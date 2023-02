Ausblick: Der Re-Break an der 15.400er Marke sei zunächst positiv zu werten, allerdings sollte auf die frische Kurslücke geachtet werden, die gestern (Tagestief bei 15.372) nicht vollständig habe geschlossen werden können.



Das Long-Szenario: Die erste Hürde sei nun wieder an der 15.500er Schwelle zu finden. Direkt darüber würde die obere Kante der offenen Kurslücke vom vergangenen Freitag bei 15.509 in den Fokus rücken. Könne auch diese Lücke vollständig geschlossen werden, müsste es anschließend über das aktuelle Jahreshoch bei 15.521 gehen. Oberhalb dieses Levels hätten die Notierungen dann Platz bis an die 15.600er Marke und/oder das Volumenmaximum bei 15.650/15.675 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte zunächst auf die Haltelinie bei 15.400 und ein mögliches Gap-Close bei 15.321 geachtet werden. Würden die Blue Chips danach weiter zurückfallen, dürfte die Unterstützung bei 15.275 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb des Januar-Hochs (15.270) müsste dann mit einem Test der Volumenspitze bei 15.250/15.225 gerechnet werden. Darunter könnte die untere Kante der Kurslücke vom Donnerstag bei 15.181 angesteuert werden, bevor sich die Blicke auf die obere Begrenzung der vormaligen Schiebezone rund um 15.150 richten würden. (09.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex hat seine jüngste Konsolidierung beendet und zur Wochenmitte 0,6% auf 15.412 zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.

Rückblick: Nachdem der DAX vor einer Woche auf das neue 2023er Top bei 15.521 Punkten gestiegen sei, seien die Notierungen anschließend in den Konsolidierungsmodus geschaltet und dabei an die Haltestelle rund um 15.275 zurückgefallen. Am gestrigen Mittwoch sei der Index jedoch - befeuert von den Vorabend-Gewinnen an der Wall Street - mit einem 130-Punkte-Gap bei 15.451 in den Handel gestartet. Im Top seien die Blue Chips sogar bis auf 15.486 Zähler gestiegen, hätten dieses Niveau aber nicht bis zur Schlussglocke halten können.