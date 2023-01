Nach einem holprigen Start sei es am Dienstag an den US-Börsen aufwärts gegangen. In der letzten Handelsstunde sei etwas Schwung in die Kurse gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,56 Prozent höher bei 33.704,10 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um 0,70 Prozent auf 3.919,25 Zähler gestiegen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,88 Prozent auf 11.205,78 Punkte gewonnen.



Mit Schwung von der Wall Street hätten die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend zugelegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,3 Prozent gestiegen, während der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,4 Prozent zugelegt habe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe gut ein Prozent höher geschlossen. Leicht nach unten sei es in Taiwan und Indien gegangen.



Vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag sei es auf der Konjunkturseite am heutigen Mittwoch recht ruhig. Auf Unternehmensseite stünden TeamViewer (ISIN DE000A2YN900 / WKN A2YN90), CropEnergies (ISIN DE000A0LAUP1 / WKN A0LAUP) und die SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN NL0012044747 / WKN A2AR94) im Fokus, die Zahlen gemeldet hätten.



Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) könne einen weiteren Auftrag aus Irland vermelden. Und der Energiekonzern RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) stehe im Blickfeld. Er habe angekündigt, an diesem Mittwoch mit dem "Rückbau" des rheinischen Braunkohleortes Lützerath zu beginnen. Zudem dürften Anleger die Autobauer um Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) und Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) im Auge haben. Hier gebe der Branchenverband VDA heute einen Ausblick auf 2023.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem Tag Verschnaufpause setzt sich die Jahresanfangsrally im DAX am Mittwoch wohl fort, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,6 Prozent höher auf 14.860 Punkte. Das wäre ein weiterer Höchststand seit März 2022 und ein Plus von 6,7 Prozent seit Vorjahresende.Auch an der Wall Street hätten die Anleger tags zuvor bei Aktien schnell wieder zugegriffen. Sie würden damit mutig agieren, obwohl am Donnerstag mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Kurs der US-Notenbank auf der Agenda stehe.