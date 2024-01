Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Traditionell berechnen wir in unserem Jahresausblick sog. Pivotpunkte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs der Vorperiode würden sich durch Durchschnittsbildung neuralgische Punkte für die Folgeperiode ableiten lassen. Besonders aktive Traderinnen und Trader wissen die Bedeutung dieser Durchschnittskurse als zukünftige Widerstands- bzw. Unterstützungsmarken zu schätzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Gerade im strategischen längerfristigen Kontext würden die Jahres-Pivotpunkte eine gesonderte Erwähnung verdienen - und zwar vor allem dann, wenn sie mit anderen technischen Marken zusammenfallen würden. Hellhörig sollten Investorinnen und Investoren vor allem auf der Währungsseite werden, wo der Mittelwert aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs von 1,0919 USD gut mit dem aktuellen EUR/USD-Kurs harmoniere. Aber auch beim DAX® decke sich der Pivot-Widerstand bei 17.845 Punkten gut mit dem Kursziel der Analysten von 18.000 Punkten bzw. die Pivot-Unterstützung bei 14.818 Punkten mit verschiedenen horizontalen Rückzugsmarken. (12.01.2024/ac/a/m)