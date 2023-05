Die nur noch recht kurze Frist für einen Kompromiss im Streit über die Verlängerung der Schulden-Obergrenze vor der von US-Finanzministerin Yellen ausgerufenen "harten Deadline" zum Stichtag 1. Juni habe für Nervosität bei den Anlegern an der Wall Street gesorgt. Nach Börsenschluss sollten die direkten Gespräche fortgesetzt werden. Der Dow Jones sei um -0,42% gefallen. Der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um +0,02% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,50% gestiegen.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33 / WKN A1401Z) habe in seinem Bilanzjahr 2022/23 so viele Passagiere befördert wie noch nie und einen neuen Rekordgewinn nur um Haaresbreite verfehlt. In dem Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Airline 1,43 Mrd. EUR verdient. Die Zahl stehe im Vergleich zum Rekordgewinn von 1,45 Mrd. EUR 2017/2018 sowie zu niedrigeren Markterwartungen für die aktuelle Bilanz und einem Verlust im vorherigen, noch von der Pandemie geprägten Geschäftsjahr. Mit 168,6 Mio. Passagieren stelle der Billigflieger seinen eigenen Rekord aus Zeiten vor Corona in den Schatten. Im laufen-den Geschäftsjahr 2023/24 sollten es 185 Mio. werden.



Der EUR setze sich weiter beharrlich über der Marke von 1,08 USD fest. Öl habe frühere Preisverluste im Handelsverlauf wieder abgebaut und zugelegt. Die Produktionskürzungen des Ölverbands OPEC+ und ein unerwarteter Rückgang bei den Lieferungen aus Kanada hätten die Sorgen um den US-Schuldenstreit mehr oder weniger ausgeglichen. (23.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem neuen Allzeithoch beim DAX am Freitag kehrten Investoren zum Wochenstart nur vorsichtig auf das Parkett zurück, so die Analysten der Nord LB.Thema des Tages: die Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Nach dem Auslaufen der Berichtssaison stünden nun auch wieder verstärkt Analystenkommentare im Fokus. So sei z.B. Brenntag nach einer Herabstufung abgestraft worden. Der DAX sei um -0,32%, der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) um -0,20% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um -0,23% gesunken.