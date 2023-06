Ausblick: Seit dem Anstieg auf das amtierende Allzeithoch am vergangenen Freitag habe der deutsche Leitindex mittlerweile 2,7% an Wert verloren.



Das Long-Szenario: Im ersten Schritt sollte es jetzt zurück über die runde 16.000er Barriere und anschließend zur Bestätigung des Ausbruchs auch über das 2021er August-Top bei 16.030 gehen. Danach müsste das Gap vom Dienstag bei 16.210 geschlossen werden, um Raum für einen Sprint an das 2021er November-Top bei 16.290 und/oder den Bremsbereich bei 16.332/16.336 zu schaffen. Werde anschließend auch die Kurslücke vom Montag bei 16.358 geschlossen, könnte es zu einem Anstieg an das Rekordhoch bei 16.427 kommen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hätten sich die Unterstützungen jetzt neu sortiert. Nach der Schließung des Gaps bei 15.950 könne der erste Halt nun am kurzfristigen GD50 angetragen werden, der aktuell bei 15.959 verlaufe. Eine Etage tiefer sollte die 15.900er Schwelle stützend wirken, bevor das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 in Kombination mit dem gestrigen Tagestief bei 15.810 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Darunter müsste auf den Bereich um 15.737 (2022er Februar-Top) und 15.727 (Zwischentief vom 25. Mai) geachtet werden. (23.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem vierten Verlusttag in Folge ist der DAX am gestrigen Donnerstag unter die 16.000er Marke gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Abwärtsbewegung beim DAX habe sich gestern mit neuerlichen Abgaben von 0,2% auf einen Endstand bei 15.988 fortgesetzt. Dabei seien die Kurse zunächst tiefrot bei 15.868 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 16.023) und wenig später auf das Tagestief bei 15.810 gefallen. Von dort habe sich der Index jedoch nach oben abstoßen und sukzessive Boden gutmachen können. In der Spitze seien die Notierungen bis auf 15.988 Zähler gestiegen und hätten die Verluste bis zur Schlussglocke schließlich auf moderate 0,2% eingedämmt.