Ausblick: Mit dem Tageshoch und dem -tief seien gestern exakt die beiden Volumenspitzen touchiert worden, die die derzeit kursbestimmende Range im DAX auf der Ober- sowie der Unterseite abstecken würden.



Das Long-Szenario: Könne das Aktienbarometer den Bereich um 15.300 als Sprungbrett nutzen und nach oben abfedern, sollte es zunächst über die 15.400er Marke gehen. Sobald die Blue Chips diese Hürde überböten, könnte ein Sprint an das Volumenmaximum bei 15.475/15.500 lanciert werden. Gelinge der Sprung über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 per Tagesschluss, hätten die Notierungen anschließend Platz bis an das aktuelle Jahreshoch bei 15.659 Punkten.



Das Short-Szenario: Würden die Blue Chips indes unter 15.300 zurückfallen, müsste der nächste Test der Volumenspitze bei 15.250/15.225 einkalkuliert werden. Sollte dieser Halt durchbrochen werden, würde die 15.200er Marke als Unterstützung nachrücken, bevor es zu einem Rücksetzer an die Haltezone um 15.162/15.150 kommen könnte. Würden die Kurse auf diesem Niveau nicht nach oben drehen, wäre eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zur Auffangzone um 15.095/15.084 zu erwarten. (02.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gab zur Wochenmitte nach Bekanntgabe der Inflationszahlen 0,4% ab und fiel auf 15.305 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Wie schon im Januar, habe die Teuerungsrate für Deutschland auch im Februar bei 8,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat gelegen. Experten hätten jedoch mit einem Rückgang auf 8,5% gerechnet, was an den Börsen für Enttäuschung gesorgt habe. Für den DAX, der im Tageshoch noch bis auf 15.479 Zähler gestiegen sei, sei es in der Folge bis auf das Tagestief bei 15.254 hinunter gegangen. Zur Schlussglocke habe sich der Index knapp über die 15.300er Marke auf 15.305 Punkte geschoben.