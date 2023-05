Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wochenschluss verlief versöhnlich und der DAX schloss mit 15.961 rund 1,44% im Plus, so die Analysten der Helaba.Dennoch sei das Umfeld ambivalent. Zinssenkungserwartungen seien bereits ausgeprägt, allerdings, wären deutlich schwächere Konjunkturdaten nötig, um diese in diesem Ausmaß zu rechtfertigen. Die Perspektiven für die Unternehmensgewinne würden sich mithin jedoch eintrüben.Vor diesem Hintergrund sei fraglich, ob der DAX unmittelbar die Kraft aufbringen könne, über die Marke von 16.000/011 Zählern zu springen und das Allzeithoch bei 16.290 anzusteuern, zumal die Indikatoren eher warnen würden. Stochastik und MACD lägen unterhalb ihrer Signallinien. Noch stehe der DMI im Kauf, das Signal werde aber vom niedrigen ADX abgeschwächt. Sollte die Zone 15.650/700 gebrochen werden, eröffne sich Raum bis 15.500. Hier finde sich unter anderem die 55-Tagelinie. (08.05.2023/ac/a/m)