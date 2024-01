Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die ersten beiden Handelswochen des Jahres liegen hinter uns, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor zwölf Monaten habe zur gleichen Zeit der beste Jahresstart der Historie zu Buche gestanden. Davon sei der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in diesem Jahr meilenweit entfernt, denn das Aktienbarometer liege bisher minimal unter Wasser. Angesichts der fulminanten Jahresendrally seit Ende Oktober sowie der nach wie vor optimistischen Börsenstimmung (z.B. Umfrage der American Association of Individual Investors) sei der holprige Jahresauftakt keine wirkliche Überraschung. Kurzfristig interessant sei, dass das "Hin und Her" der letzten Tage dazu geführt habe, dass sich die Bollinger Bänder im Tagesbereich extrem stark zusammengezogen hätten. In der Vergangenheit sei diese Konstellation regelmäßig der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls gewesen. Die Begrenzungen des Volatilitätsindikators würden derzeit bei 16.828 bzw. 16.555 Punkten verlaufen. Die beschriebenen Leitplanken würden gut mit der dynamischen Kerze vom vergangenen Donnerstag harmonieren. Entsprechend können sich Anlegerinnen und Anleger prozyklisch im Ausbruchsfall positionieren, wobei die Volatilität eher auf dem Weg gen Süden zunimmt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (15.01.2024/ac/a/m)