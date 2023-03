Die Abspaltung der Investmentbank CS First Boston, die zuvor von der Credit Suisse veranlasst worden sei, werde auf Eis gelegt, wie die UBS (ISIN CH0244767585 / WKN A12DFH) mitgeteilt habe. Medienberichten zufolge solle die UBS ein juristisches Team damit beauftragen, zu prüfen, wie der Vertrag zwischen dem Unternehmen und dem ernannten CSFB-Chef zum niedrigsten Preis aufgelöst werden könne.



Der deutsche Batteriehersteller VARTA habe von seinem größten Aktionär, Michael Tojner, eine Kapitalspritze in Höhe von 51 Mio. Euro erhalten, wodurch sich sein Anteil an dem Unternehmen auf 52% erhöhe (zuvor habe er bei 50% gelegen). Mit dem Erlös wolle VARTA "vor allem in wichtige Innovationsbereiche" investieren, insbesondere im Bereich der Energiespeicherung. Die neuen Aktien seien zu einem Preis von 22,85 Euro zugeteilt worden, was einem Abschlag von 4% gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspreche. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit um mehr als 1% steigen.



Die negative Vorhersage von Nike (ISIN US6541061031 / WKN 866993), dass die Bruttomarge im Jahr 2023 auf ein Niveau am unteren Ende der Prognosespanne sinken werde, habe die Aktien von adidas und PUMA unter Druck gesetzt.



Der deutsche DE30 (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) setze seine in der zweiten Hälfte der europäischen Montagssitzung begonnenen dynamischen Gewinne fort. Die Benchmark habe den wichtigen Widerstand des 78,6%-Retracements überwunden und steuere auf die jüngsten Höchststände zu. (Quelle: xStation5 von XTB) (22.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich heute auf die Zinsentscheidung der FED, so die Experten von XTB.Obwohl die Stimmung gemischt sei und die Öffentlichkeit sich weiterhin frage, was das FOMC angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Bankensektor im Hintergrund tun werde, sei die erste Hälfte des Handels in Europa in einer relativ optimistischen Stimmung verlaufen. Lagarde habe heute erklärt, die EZB sehe keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass sich die Kerninflation auf einem Abwärtstrend befinde. Die Dynamik der Kerninflation sei nach wie vor stark, dennoch habe sie auch erwähnt, dass die EZB keine weiteren Zinserhöhungen ankündige, diese aber auch nicht ausschließe.