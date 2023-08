Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in der Sommerflaute, steckt dabei seit Monaten zwischen 15.660 und 16.290 fest, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es habe bezüglich der Range schon sechs Fehlausbrüche gegeben, drei oben, drei unten.Der Index bewege sich aktuell offenbar nach einem "einbeinigen-crazy-Dip" Richtung des Donnerstagshochs 15.897. Im Rennen seien dabei noch zwei Varianten: a) Der DAX erreiche direkt mindestens 15.897 und idealerweise auch 15.970/16.010, was recht selten (nur einbeiniger Dip??), aber machbar wäre. b) Der DAX nehme noch eine Umweg-Schleifen, bis er 15.897 erreiche. So eine "Schleife", eine extra-Runde, würde durch das kleine Tief bei 15.580 führen (ideal 15.535, aber nicht unter 15.469). Diese Route aktiviere sich nur unter 15.674. Weitere DAX Details: Der XETRA DAX EMA200/h1 bei 15.832 könnte trotz des Vorbörsenhandels bei 15.850 ab 9 Uhr noch eine Wirkung entfalten. (29.08.2023/ac/a/m)