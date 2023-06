Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX oszillierte gestern unter der Horizontale der absoluten Hochs des Jahres bei 16.332 und nahm nicht an der krassen US-Rally teil, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX habe gestern unter der Horizontale der absoluten Hochs des Jahres bei 16.332 oszilliert und habe nicht an der krassen US-Rally teilgenommen. Der DAX stehe dennoch wahrscheinlich vor neuen Hochs, stehe also vor einem Ausbruch über 16.332 bis 16.450 oder sogar zu 16534 und ab Montag zu 16.782. Zuvor seien Konsolidierungen bis zum Tages-PP bei 16.261 erlaubt. Auch 16.245 sei eine Unterstützung, ebenso wie 16.225. Vielleicht reiche aber schon die kleine Nachtflagge mit Tiefs bei 16.282/16.280 aus, um den DAX direkt nach oben zu hebeln. Einzig der große Verfallstermin für Derivate könnte noch eine überraschende Wendung bringen. (16.06.2023/ac/a/m)