Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte das größere Ziel 15.250 erreicht und sollte dies als Widerstand beachten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es habe gestern geheißen: "....Demnach würde der DAX wohl schon bei 15.250 scheitern und sich Richtung 15.084 und 14.935 vorarbeiten...". Tatsächlich sei der DAX nicht über 15.250 hinausgekommen, 15.250 sei exakt das gestrige Tageshoch gewesen.



Der DAX beginne heute mit einem "Gap down" und starte bei ca. 15.100. Verdient und überfällig sei seit DAX 15.250 eine Pullbackphase bis 14.820/14.700. Diese These werde nur über 15.250 verworfen. Als Zwischenziel würden heute 15.083/15.081 sowie 15.050 (Tages-Pivot-S3) dienen. Intra day Anstiegsversuche ausgehend von 15.080 oder 15.050 dürften es schon schwer haben, den DAX über 15.150/15.180 zu hieven. Die DAX Pullbackthese von 15.250 zu 14.820/14.676 werde unterstützt durch das aktuelle "open interest" für den kleinen Optionen-Verfall am Freitag, dessen Ausprägung einen Verfall in der Nähe von DAX 15.000 nahelege, aber nur selten darüber. (19.01.2023/ac/a/m)



