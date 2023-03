Paris (www.aktiencheck.de) - Der gestrige DAX -Verlauf entsprach insgesamt nicht der Auswertung, der Vorstellungskraft, den Erfahrungswerten der BNP Paribas, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Es sei eine glatte Enttäuschung und eine völlig falsch Prognose gewesen. Zum Beispiel hätte der DAX nach Auswertung der BNP Paribas ganztägig unter 14.725 bleiben sollen, also unter der grünen "Ichimoku"-Wolke, die der DAX am Vormittag mit Tiefs unter 14.500 schon klar nach unten verlassen habe.Der DAX steige immer weiter. Der DAX habe gestern bei 14.933 geschlossen und machte heute über 15.000 auf. Der DAX beginne nahe des "Kijun"-Parameters im Tageskerzenchart, also nahe 15.082 (Vorbörse 15.070). DAX 15.082 sei eine recht hohe Hürde, der DAX reagiere oft auf den Tageskerzenchart-Kijun. DAX-Widerstände bzw. -Ziele würden neben 15.082 auch 15.150 (Horizontale/ Sell trigger der Topbildung der letzten Woche) und 15.230 darstellen. Höher als 15.230 steige der DAX heute kaum, denn bei 15.230 sei neben dem 61,8% Retracement-Reaktionsziel auf die letzte Abwärtsstrecke auch die Tages-ATR-Begrenzung von 303 Punkten in Bezug auf den gestrigen Schlusskurs. (21.03.2023/ac/a/m)