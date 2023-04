Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete gestern wenig verändert in die neue Woche und testete nochmals das Freitagshoch, bevor es ab dem Mittag leicht nach unten ging, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Insgesamt habe sich der deutsche Leitindex nach der dynamischen Rallyphase der letzten Woche ohne große Bewegung präsentiert. Das kurzfristige Chartbild sei auf dem hohen Niveau weiterhin bullisch zu werten.Heute würden die Futures eine knappe Stunde vor Handelsbeginn erneut einen kaum veränderten DAX anzeigen. Ideal wäre weiterhin eine weitere Aufwärtswelle bis 15.667 und ans Jahreshoch bei 15.706. Nach der gestrigen Korrektur könnte es dann auch direkt (oder alternativ nach einem weiteren Pullback) über 15.737 hinaus gehen. Dann wäre eine weiterer Short Squeeze in Richtung 15.912 und später 16.054 denkbar, bevor größere Kursrücksetzer starten würden. Mit Abgaben unter 15.520 wären hingegen tiefe Pullbacks bis 15.424 möglich. Darunter stehe ein Gap Close mit Dips bis 15.328 Punkte an. (04.04.2023/ac/a/m)