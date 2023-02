Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Vorerst blieb sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) noch treu und verharrte in der Range 15.000 zu 15.150, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Ende der "ruhigen" Tage sei nah, das sei ein Versprechen. Denn: Es gehe nun Schlag auf Schlag. Die Notenbanken würden ab heute sprechen, Mittwoch US-FED, Donnerstag EZB. Dazu kämen weitere wichtige Quartalszahlen, zum Beispiel von Apple, Amazon und Google (alle Donnerstags nach Handelsschluss) sowie neue Makrodaten.



Vorerst sei sich der DAX noch treu geblieben und habe in der Range 15.000 zu 15.150 verharrt. Das dürfte auch heute ab 9 Uhr nicht anders sein, wobei die BNP Paribas die Range leicht justiere auf die neuen Begrenzungen 15.000 zu 15.150. Der DAX beginne am oberen Ende der Range-Begrenzung bei 15.150 und habe dann schwerpunktmäßig das Bestreben, wieder etwas von den zugewonnenen Indexpunkten abzubauen. Freilich wissen wir fast alle, dass der DAX zum Monatsersten zumindest bis 10 Uhr gern steigt, so die BNP Paribas. Das sollte man auch heute, am 01.02.23, berücksichtigen und auch höhere Kurse als 15.150 einplanen. Neben 15.150 gebe es noch kleine, leicht zu erreichende Ziele bzw. Widerstände bei 15.180/15.185 sowie 15.219. (01.02.2023/ac/a/m)



