Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX war scheinbar stark gestiegen, nachdem er eine Bärenfalle an der wichtigen Horizontale 15.660 zeigte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.In Wahrheit sei der DAX schon seit 19.05. in einer Range zwischen 15.660 und 16.290 taktend. Am Freitag habe ein Pullback begonnen, der den DAX wieder in den gültigen aktuellen Trendkanal zurückgeholt habe.Der DAX beginne heute tiefer, falle weiter bis 16.000 und steige dann bis 16.105, zum Freitagsschlusskurs. In der erweiterten Abwärtsvariante falle der DAX zeitweise bis zur 200-Stunden-Linie bei 15.948 und steige dann erst wieder stundenweise an. Da der Pivot-S3 des Tages aber schon bei 15.991 taktet, sei ein Rückfall unter 16.000/15.990 nicht sehr wahrscheinlich zum heutigen Wochenauftakt. Gelinge es den DAX Marktteilnehmern, den DAX nach Rückfall unter 16.075 über 16.150 zu hieven, seien auch Indexanstiege bis 16.200/16.223 denkbar. Nach Stundenschluss unter 15.948 würde der DAX in den nächsten Tagen bis 15.735/15.715 nachgeben. (17.07.2023/ac/a/m)