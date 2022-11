Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist in einer langgestreckten Jahresschlussanstiegsphase die als logisches Ziel vorläufig das DAX Level ca. 14.800 hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index beginne zwar heute deutlich fester, neige heute jedoch tagsüber oft genug zur Konsolidierungsfortsetzung Richtung 14.266 (Gap) und 14.150 (Vorgängertief), da die Ausgangslage zum Tag, bedingt durch die Tageskerzenfolge, dies nahelege. Auch der Überhitzungsgrad im Kontext der letzten acht Wochen sei recht markant, was aber nur bedingt als Argument herangezogen werden dürfe. Im Detail mühe sich der DAX heute Vormittag erstmal ab, um eine Reboundphase bis 14.440 (< vorbörslich schon erreicht) oder sogar bis zu 14.490 zu ziehen. Je nachdem wie stark sich der DAX dabei präsentiere, sei dann auf das Verhalten am Nachmittag zu schließen. (29.11.2022/ac/a/m

