Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.917 habe der DAX aus charttechnischer Sicht nahtlos an das Quergeschiebe der vorangegangenen Sitzungen angeknüpft.



Das Long-Szenario: Für einen Ausbruch auf der Oberseite sollten die heimischen Blue Chips zunächst über 16.000 Punkte steigen und den Re-Break mit einem Anstieg an das Jahreshoch bei 16.012 bestätigen. Gelinge der Sprung auf eine neue Jahresbestmarke, müsste im nächsten Schritt auch das 2021er August-Hoch bei 16.030 überwunden werden. Oberhalb dieser Widerstandszone hätten die Kurse dann Platz für einen Hochlauf in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 16.290 Zählern.



Das Short-Szenario: Der erste Halt auf der Unterseite sei hingegen unverändert am Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 zu finden. Sollte der DAX dieses Level unterbieten, würde das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 als nächste Haltestelle in den Fokus rücken. Würden die Notierungen dort ebenfalls keine Unterstützung finden, dürfte es zu einem Test der Auffangzone rund um das März-Top bei 15.706 kommen. Gehe der schief und würden die Blue Chips unter dieses Niveau fallen, müsste auf das Verlaufshoch vom 9. Februar bei 15.659 bzw. auf das Volumenmaximum bei 15.525/15.500 Punkten geachtet werden. (16.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX begann die dritte Mai-Woche gestern nahezu unverändert mit einem Endstand bei 15.917 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe sich auch am gestrigen Montag nicht aus der kursbestimmenden Seitwärtsbewegung befreien können. Dabei seien die Blue Chips zunächst mit einem 53-Punkte-Gap bei 15.967 in den Handel gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 15.914) und hätten direkt nach dem Opening das Tageshoch bei 15.982 Zählern markiert. Wie schon in der vergangenen Woche habe es im Anschluss aber nicht zu weiteren Gewinnen gereicht, stattdessen seien die Notierungen nach unten gedreht und zwischenzeitlich auf das Tagestief bei 15.874 Punkten gefallen.