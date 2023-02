Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Dienstag schwächer tendiert. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) 0,2 Prozent eingebüßt. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei um 1,6 Prozent gesunken und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um 0,2 Prozent nachgegeben.



Auf der Terminseite stehe am Nachmitttag in den USA die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Januar auf dem Programm. Auf Unternehmensseite stünden einige Quartalszahlen an. Es würden unter anderem HSBC (ISIN GB0005405286 / WKN 923893), ADVA (ISIN DE0005103006 / WKN 510300), home24 (ISIN DE000A14KEB5 / WKN A14KEB), Home Depot (ISIN US4370761029 / WKN 866953) und Walmart (ISIN US9311421039 / WKN 860853) berichten.



Im Fokus stehe zudem weiter die Aktie von Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T). Ein neuer Unfall, bei dem ein Tesla-Elektroauto in ein stehendes Feuerwehrfahrzeug gerast sei, rufe US-Aufseher auf den Plan. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA habe den Elektroauto-Hersteller um mehr Informationen dazu ersucht, habe der Finanzdienst Bloomberg am Montag berichtet. Bei dem Unfall am Wochenende sei der Fahrer des Tesla-Autos gestorben.



Zudem dürften die Rüstungswerte um Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) und Hensoldt (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) nach der starken Entwicklung zuletzt weiter im Blickfeld stehen. Und auch die Deutsche Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) bleibe durch den Tarifstreit im Fokus.



Mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auf den impuls- und trendlosen Wochenauftakt dürfte auch der zweite Handelstag der Woche von Stagnation geprägt sein, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Nachdem der Leitindex DAX am Vortag quasi unverändert geschlossen habe, indiziere der Broker IG den Index am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel unverändert zum Vortagesschluss mit 15.478 Zählern.Angesichts der am Montag wegen eines Feiertags geschlossenen US-Börsen habe sich auch an den europäischen Aktienmärkten nicht viel getan. So könnte es auch am Dienstag noch bis zur Startglocke an der Wall Street dauern, bis wieder stärkere Bewegung in die Kurse komme.