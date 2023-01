Die Sektoren, die sich heute am besten entwickeln würden, seien vor allem Immobilien und Banken. Die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) würden 4,5% bzw. 3,4% gewinnen.



Auch die Aktien der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) würden um fast 3,5% zulegen. Grund für die Kursgewinne sei die Einstufung des Unternehmens als "best type for 2023" durch die Analysten von JP Morgan.



Die Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) würden heute um mehr als 1,3% steigen, nachdem Bernstein Research die Empfehlung angehoben habe. Das Kursziel sei von 100 auf 132 Euro angehoben worden.



Einschätzungen von Banken:



Die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) sei von AlphaValue/Baader von "verkaufen" auf "reduzieren" hochgestuft worden. (04.01.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch setzen die europäischen Aktienmärkte die Aufwärtsbewegung bei den Bewertungen der großen Unternehmen fort, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute in erster Linie auf das FOMC-Protokoll und die ISM-Daten aus den USA für das verarbeitende Gewerbe.Am Swap-Markt werde derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 88% für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der EZB-Sitzung im Februar eingepreist. Eine Anhebung um 50 Basispunkte scheinet sicher und stehe im Einklang mit den Ankündigungen der EZB auf ihrer letzten Sitzung.Am Dienstag verbessere sich die Stimmung in den meisten Wirtschaftssektoren in Deutschland.