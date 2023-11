Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte zuletzt in kürzester Zeit die großen Widerstände bei 15.365 und 15.645/15.660 pulverisiert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Tagesschlusskurs sei 15.919 gewesen. Überbrückt worden seien: der Abwärtstrend vom Sommerhoch, der EMA200 bei 15.365 (mittlerweile 15.386), der SMA200 bei 15.645 (mittlerweile 15.655), die Big Picture Horizontale 15.659 (weiterhin bei 15.659), die "Ichimoku"-Wolke bei 15.738 (mittlerweile 15.504). Die DAX Tageskerzenfolge sehe nicht einladend zum Kauf aus, doch der US-Markt kenne offenbar nur eine Richtung: aufwärts.Der DAX sei im letzten Herbst zu einer ähnlichen Gelegenheit +23,7% am Stück (2.800 Punkte) gestiegen, bevor ein Pullback aufgetreten sei. Würde der DAX dies dieses Jahr wiederholen, so würde der erste nennenswerte Pullback erst bei 18.100 starten, nach +23,7% vom Herbsttief 14.630 (+3.470 Punkte). Der DAX habe für den Großteil der Strecke damals acht Wochen benötigt. Etwas Zeit wäre also noch. Der VDAX habe sich auch nach dem kleinen Verfall nicht zu höheren Kursen verleiten lassen. Der VDAX sei gestern ganztägig gefallen und habe sein Eröffnungs-Gap, das im Zuge des Derivatezykluswechsel entstanden sei, souverän geschlossen. Angstmodus bei den Käufern? Antwort: Keinerlei! Die Erwartung einer höheren Schwankungsbreite sei so tief wie selten. (21.11.2023/ac/a/m)