Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wohltuend war der gestrige Dienstag für die Bullen: mit einem Plus von 1,95 Prozent wurde beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) der beste Tag seit dem 2. Februar geschafft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die positivste Folge sei der gewonnene Abstand zu den unten angeführten Haltezonen. Jedoch sei zu konstatieren, dass durch die kleine Rallye noch keine nennenswerten Barrieren überwunden worden seien. So habe der Index weiter die Kombination aus Zwei-Wochen-Hoch und fallendem 38-Tage-Durchschnitt bei etwa 15.515/15.570 Zählern vor der Brust. Der klassische Rebound zum 200-Tage-Durchschnitt, der weiter leicht ansteige, wäre zurzeit um 15.630 Punkte geschafft und die mittelfristig bedeutende 55-Tage-Linie bewege sich an der 15.700erMarke. Just dort bewege sich als zusätzliche entscheidende Hürde der inzwischen zweieinhalb Monate alte, vom Allzeithoch ausgehende Abwärtstrend. Der Ausbruch darüber müsste als mögliches Signal für eine Jahresendrallye wahrgenommen werden. Das neu aufgerissene Gap 15.201/15.272 Zähler diene als erste Unterstützung. Solider sei der in den Tagen davor etablierte waagerechte Bereich zwischen etwa 14.950 und 15.040 Zählern. Darunter käme es auf den horizontalen Bereich um 14.750/14.800 Punkte an, wo auch ein Fibonacci-Retracement liege. (11.10.2023/ac/a/m)

