Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß zuletzt: "Die steile Rallybewegung ist intakt, könnte jetzt aber spürbar an Dynamik verlieren. Idealerweise erreicht der Index noch das Rallyziel bei rund 15.200...". Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg Freitag bis 15.132, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe die große mittelfristige Horizontalhürde bei 14.819 vorerst aus dem Weg geräumt. Mit dem Unterschreiten von 14.819 sei im letzten Jahr nämlich eine mittelfristige Topbildung vollendet worden, die zu Tiefs bei 12.439/11.863 geführt habe. Die aktuelle steile DAX-Aufwärtsbewegung sei weiterhin intakt, habe jetzt schon Seltenheitswert in der Art und Weise der Ausprägung. Für die BNP Paribas abzulesen sei, dass eine komplexe Flagge von November/ Dezember nach oben aufgelöst worden sei. Daraus würden oftmals zwei Ziele resultieren. Das erste Ziel wäre die "161 %-Umklappung" der absolvierten Flagge nach oben (Fachausdruck: "161 % Extension"), was die DAX-Ziele 15.097 (schon erreicht) bzw. 15.250 hervorrufen könne. (16.01.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



