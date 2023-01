Ausblick: Der erfolgreiche Test der 15.000er Marke habe die Bedeutung dieser Haltezone unterstrichen. Gleichzeitig schiebe die Hürde bei 15.150 den Kursen aktuell einen Riegel vor.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der deutsche Leitindex (wichtig: per Tagesschluss) über die obere Begrenzung der Schiebezone ausbrechen und den Break anschließend mit Kursgewinnen manifestieren. Dabei sollte der DAX sowohl das gestrige Tageshoch als auch das Top vom Freitag bei 15.186 überbieten. Darüber hätten die Blue Chips unverändert Platz bis an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten, die zusammen mit dem bisherigen Januar-Hoch (15.270) einen Doppelwiderstand bilde.



Das Short-Szenario: Nach unten sollte zunächst das Level um 15.095/15.084 stützend wirken. Darunter würde die 15.000er Marke wieder in den Fokus rücken. Falle der DAX unter diesen Halt, müsste auf das Vorwochentief bei 14.970 geachtet werden. Würden die Blue Chips dort nicht nach oben drehen, dürfte die Unterstützung bei 14.935/14.924 angesteuert werden. Würden die Notierungen auf diesem Niveau ebenfalls keinen Halt finden, müsste mit einem Rücksetzer bis in den Bereich des 2021er Oktober-Tiefs bei 14.819 und/oder der 14.800er Marke gerechnet werden. (31.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) musste am gestrigen Montag einen Verlust von 0,2% verbuchen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Am Freitag sei der DAX am Bremsbereich rund um 15.150 Punkte hängen geblieben, gestern sei es zum Start in die neue Woche wieder abwärts gegangen. Bei 15.070 und damit 80 Punkte tiefer in den Handel gestartet, habe der Index zunächst weiter nachgegeben und sei im Tief auf 14.989 abgerutscht. Von dort hätten sich die Blue Chips jedoch nach oben abdrücken und zurück über die 15.000er Barriere schieben können. In der Spitze seien die Notierungen bis auf 15.161 Punkte gestiegen, hätten das Niveau aber erneut nicht bis zur Schlussglocke halten können.