Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es zu einem versöhnlichen Wochenschluss gekommen, so die Analysten der Helaba.Der robuste Arbeitsmarktbericht und die damit unterstützten Zinserwartungen in den USA hätten dem Aktienmarkt nur kurz zugesetzt. Der DAX habe 2,5% höher bei 13.460 Punkten geschlossen. Damit würden Hoffnungen auf eine Trendwende gewahrt bleiben, zumal der seit Jahresanfang bestehende Abwärtstrend habe überwunden werden können.Die Widerstandslinie verlaufe bei 13.235. Nun stünden das letzte Impulshoch (13.444) und das erste Retracement des Januar-Abwärtstrends (13.552) im Test. Die Indikationen würden darauf schließen lassen, dass der DAX in diesem Bereich eröffne. Darüber müsse die 200-Tagelinie (13.635) überwunden werden, um auf weiterreichende Gewinne zu setzen. (07.11.2022/ac/a/m)