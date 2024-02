Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat gestern das Muster des bisherigen Wochenverlaufs beibehalten: Wie bereits an den beiden Vortagen verharrte das Aktienbarometer innerhalb einer geringen Hoch-Tief-Spanne (weniger als 100 Punkte) und bildete erneut eine Tageskerze mit kleinem Kerzenkörper aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch sei den deutschen Standardwerten der höchste Schlusskurs der Geschichte gelungen. Damit einhergehend hätten logischerweise auch die zuletzt diskutierten Unterstützungen Bestand. Gemeint seien zunächst das jüngste Aufwärtsgap (17.004 zu 16.958 Punkte), aber auch die Tiefs bei 16.832/22 Punkten. Diese Rückzugszone stecke gleichzeitig auch die untere Begrenzung des Außenstabes der vergangenen Woche ab und werde zudem durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 16.798 Punkten) noch zusätzlich untermauert. Solange diese Rückzugsmarken nicht verletzt würden, überwiege beim DAX® der trendbestätigende Charakter der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge. Deren Kursziel von rund 17.450 Punkte passe sehr gut zu der 161,8%-Fibonacci-Projektion des entsprechenden Korrekturimpulses (17.410 Punkte). In diesem Umfeld winke den deutschen "blue chips" zur Belohnung heute vermutlich ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 17.198 Punkten. (22.02.2024/ac/a/m)