Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss gestern die Kurslücke bei 17.750 und stieg dann bis 17.965 an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: 1) Der DAX befinde sich in einer exzessiven Aufwärtsbewegung, die teilweise überhitzend sei. Heute erreiche der DAX den Meilenstein 18.000. DAX 18.000, das sei das Ereignis des Tages. In der Regel gebe es an runden Tausendern zumindest eine kleine Anstiegspause. 2) Der Aufwärtstrend bleibe oberhalb von 17.662 intakt. Jeder Pullback, der oberhalb von 17.662 ende, könne in neue Hochs verwandelt werden. DAX-Pullbacks nach Test von 18.000 könnten heute zum Beispiel bei 17.965 enden (Schlusskurs gestern) und vor allem bei 17.900/17.895 bzw. spätestens bei 17.750. (13.03.2024/ac/a/m)

