Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte zuletzt zwei etwas schwächere Kerzen, die von Stagnation nach trendiger Überhitzung zeugen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf Schwächezeichen zu reagieren habe sich zuletzt mehrfach nicht bewährt. Der Trendindikator ADX steige weiterhin und bestätige noch ein DAX Trendverhalten im Tageskerzenchart, freilich aufwärts gerichtet. Immerhin, der DAX sei wieder in das Bollinger Band zurückgeholt worden, dessen obere Begrenzung fortan wieder das tägliche Maximalpotenzial darstelle, so wie gestern schon zu beobachten gewesen sei (oBB 14.444/ DAX Hoch 14.441).



Das Herbstziel des DAX Anstiegs könne mit ca. 14.800 beziffert werden, der Horizontale die nach Unterschreiten im Februar 2022 zum "Flash-Crash" zu DAX 12.439 geführt habe. Heute seien oberseitig noch nicht 14.800, sondern allenfalls 14.632 (Pivot R3) erreichbar, im Normalfall, wie oben erwähnt, aber nur das obere Bollinger Band, dessen genaue Lage erst ab 9 Uhr klar sein werde (steige dynamisch an, also heute etwas mehr als 14.444). HEUTE: Zwischen 14.431 und 14.266 sei der DAX heute in einer neutralen Zone. Nach Stundenschluss oberhalb von 14.431 käme es zu neuen Kaufsignalen. (16.11.2022/ac/a/m)



