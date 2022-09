Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) starte wie erwartet mit heftigen Verlusten in die neue Handelswoche, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neben dem Russland-Konflikt würden sich die Augen der Anleger auch bereits wieder auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richten. Die Notenbank dürfte ihre Zinsen weiter anheben. Eine Anhebung um mindestens 50 Basispunkte dürfte bereits eingepreist sein. Vor allem die Wortwahl von Notenbank-Chefin Christine Lagarde dürfte jedoch im Fokus der Anleger stehen und die Märkte bewegen.Das Marktumfeld bleibe turbulent. Der DAX dürfte auch weiter mit großen Ausschlägen reagieren und von Gaskrise, Inflationsdaten und Zinsniveau abhängig bleiben. (05.09.2022/ac/a/m)