Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die laufende Woche steht beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) im Zeichen einer moderaten Konsolidierung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach dem neuen Rekordhoch vom vergangenen Freitag bei 16.427 Punkten sei dieses Verhaltensmuster auch mehr als verständlich. Die Atempause der letzten Tage schlage sich nicht zuletzt in einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen nieder. Charttechnisch sei das Aktienbarometer dabei in die Aufwärtskurslücke vom 12. Juni hineingelaufen, habe sie aber knapp verteidigen können (untere Gapkante bei 15.999 Punkten). Gaps würden regelmäßig als besondere Unterstützungen dienen, zumal im konkreten Fall die Bedeutung der beschriebenen Kurslücke durch den Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 15.953 Punkte) sogar noch verstärkt werde. Der beschriebene Rückzugsbereich dürfte heute erneut in den Mittelpunkt rücken. Strategischen Charakter besitze für die Analysten weiterhin der Auffangbereich bei 15.700/15.600 Punkten, den der DAX® in Zukunft nicht mehr unterschreiten sollte. Zum Abschluss noch kurz zur Börsenstimmung. Seit drei Wochen zeige die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) einen Bullenüberhang, d.h. es gebe mehr Bullen (42,9%) als Bären (27,8%). In den letzten anderthalb Jahren sei eine derart optimistische Grundhaltung ein seltenes Phänomen gewesen. (22.06.2023/ac/a/m)