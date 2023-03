Ausblick: Während der Februar für den DAX noch mit einem Gewinn von 1,6% geendet habe, stehe für die ersten beiden Handelstage im März aktuell ein Minus von 0,2% zu Buche.



Das Long-Szenario: Um an die gestrigen Aufwärtstendenzen anzuknüpfen, sollte der Index den Sprung über die 15.300er Schwelle heute mit weiteren Kursgewinnen bestätigen. Idealerweise würden die Blue Chips dabei per Tagesschluss über 15.400 Punkte steigen und anschließend Kurs auf das Volumenmaximum bei 15.475/15.500 Zählern nehmen. Ein Schlusskurs oberhalb des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 könnte dann zusätzliches Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des aktuellen Jahreshochs bei 15.659 freisetzen.



Das Short-Szenario: Gehe es dagegen erneut unter die 15.300er Haltelinie zurück, müsste einmal mehr auf die Volumenspitze bei 15.250/15.225 geachtet werden. Würden die Kurse auf diesem Niveau keinen Halt finden und auch bei 15.200 nach unten durchbrechen, dürfte es zu einem neuerlichen Test der Unterstützung bei 15.162/15.150 kommen. Sollte der DAX den Halt an der oberen Begrenzung der vormaligen Schiebezone - der gestern erfolgreich auf den Prüfstand gestellt worden sei - diesmal verlieren, müsste ein Rücksetzer an die Auffangzone um 15.095/15.084 einkalkuliert werden. (03.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am gestrigen Donnerstag nach einem schwachen Start um 0,2% auf 15.328 Zähler verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Tiefroter Handelsstart im DAX - nachdem die Notierungen zunächst bei 15.171 und damit 134 Punkte unter dem Vortagsschluss (15.305) in die Sitzung gestartet seien, sei es direkt nach dem Opening auch auf das Tagestief bei 15.151 Zählern gegangen. Dort habe sich der deutsche Leitindex jedoch nach oben abdrücken und in der Folge sukzessive Boden gutmachen können. Am späten Nachmittag sei es den Blue Chips dann sogar gelungen, über die 15.300er Marke hinweg in die Gewinnzone zurückzukehren.